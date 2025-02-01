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15:23, 1 февраля 2025Россия

Бывший мэр Сочи оспорит увольнение из Вооруженных сил России

Экс-мэр Сочи Копайгородский и его жена оспорят увольнение из ВС России
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его жена Янина оспорят свое увольнение из Вооруженных сил России. Об этом сообщил ТАСС адвокат экс-чиновника Иван Миронов.

В мае 2024 года Копайгородский оставил должность по собственному желанию. В сентябре того же года стало известно, что он ушел на специальную военную операцию. За чиновником отправилась и его жена. В зоне СВО супруги числились в одном из добровольческих подразделений.

Вскоре Копайгородских задержали, им была избрана мера пресечения.

Алексей Копайгородский обвиняется в получении взятки недвижимостью. Ему также предъявлено обвинение в растрате. По версии следствия, он и его супруга похитили имущество города на сумму не менее 3,7 миллиона рублей.

ЖЗЛ
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