Стали известны подробности о деле экс-мэра Сочи Копайгородского

Mash: За покровительство бизнесмен дешево продал экс-мэру Сочи четыре квартиры

Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского обвинили в крупной взятке. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash со ссылкой на его адвоката.

По версии следствия, сочинский бизнесмен очень дешево продал экс-мэру четыре квартиры, стоимость которых около 40 миллионов рублей. Взамен предприниматель получил покровительство для мусороуборочной фирмы. Защита считает такие обвинения надуманными.

15 января сообщалось, что Московский городской суд оставил под стражей Алексея Копайгородского. Ему предъявлено обвинение по статье 160 («Растрата») УК РФ. По версии следствия, он и его супруга похитили имущество города на сумму не менее 3,7 миллиона рублей. В ноябре 2023 года Копайгородский через супругу получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 миллионов рублей.

