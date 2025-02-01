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18:41, 1 февраля 2025Путешествия

Генконсульство России прокомментировало нападение на россиян в Индии

Генконсульство России в курсе ситуации с нападением на россиян в Индии
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: R S Iyer / AP

Генконсульство России в курсе о нападении на российских туристов в индийском штате Гоа. Так, ситуацию прокомментировал пресс-секретарь диппредставительства в Мумбаи Николай Капустин, его слова приводит ТАСС.

Высокопоставленный дипломат отметил, что генконсульство предпринимает все усилия, чтобы получить официальную информацию от местных властей и контакты россиян.

Более того, Капустин подчеркнул, что пострадавшие к ним не обращались.

Ранее сообщалось, что в Индии двое неизвестных с мачете напали на туристов из России. Пара из Казани решила переночевать на пляже Гоа, чтобы встретить рассвет. Когда путешественники спали в палатке, кто-то начал светить снаружи фонариком.

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