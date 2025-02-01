В Индии неизвестные с мачете напали на российских туристов

Shot: В Индии туристы из России пострадали от рук двоих неизвестных с мачете

В Индии двое неизвестных с мачете напали на туристов из России. О ЧП с пострадавшими сообщил Telegram-канал Shot.

Происшествие случилось два дня назад, когда пара из Казани решила переночевать на пляже Гоа, чтобы встретить рассвет. Когда россияне спали в палатке, кто-то начал светить снаружи фонариком. Вышедший наружу турист увидел двоих вооруженных мачете местных жителей.

Неизвестные устроили громкие разборки, но вскоре ушли. Некоторое время спустя они вернулись, и когда турист открыл палатку, один из индусов замахнулся на него ножом и попал по челюсти, уху и шее. После нападавшие скрылись.

Туристы на попутке добрались до ближайшей больницы, где пострадавшему оказали помощь.

Ранее стало известно, что в Башкирии ранее судимый 36-летний мужчина напал с ножом на женщину после ее отказа знакомиться. Злоумышленник нанес пострадавшей несколько ножевых ранений.