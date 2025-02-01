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01:47, 1 февраля 2025Экономика

Отец Илона Маска захотел собрать 200 миллионов долларов с помощью мемкоина Musk It

Fortune: отец Маска Эррол хочет собрать $ 200 млн с помощью мемкоина Musk It
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Kevin Lamarque / Globallookpress.com

Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол хочет собрать от 150 до 200 миллионов долларов с помощью мемкоина Musk It. Об этом он рассказал в интервью изданию Fortune.

«Эррол Маск, у которого, по сообщениям, непростые отношения с сыном, и его деловой партнер Нейтан Браун заявили Fortune, что надеются собрать от 150 до 200 миллионов долларов с помощью токенного проекта под названием Musk It», — говорится в статье.

Отмечается, что Маск-старший намерен потратить собранные деньги на поддержку коммерческого аналитического центра Musk Institute, который он создает.

Издание пишет, что мемкоин запустила некая ближневосточная компания в конце 2024 года, название токена одобрили Эррол Маск и Нейтан Браун, они решили стать партнерами. Илон Маск не связан ни с криптовалютой, ни с их проектом центра.

Ранее, 18 января, президент США Дональд Трамп сообщил, что в сети официально была запущена эмиссия его собственной криптовалюты под названием «мемкоин». 29 января несколько сайтов, торгующих продукцией под брендом Дональда Трампа, разрешили оплачивать онлайн-покупки криптовалютой OFFICIAL TRUMP.

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