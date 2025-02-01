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16:30, 1 февраля 2025Бывший СССР

Россия нанесла удар по пункту дислокации наемников ВСУ

Рогов заявил о нанесении ВС России удара по пункту дислокации наемников ВСУ
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: State Emergency Service of Ukraine in the Odesa region / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников, который располагался в гостинице «Бристоль» в Одессе. Об этом агентству РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, потери противника уточняются. Однако уже есть данные о том, что значительная часть боевиков получила ранения.

Ранее стало известно, что российские военные отразили атаку Вооруженных сил Украины в селе Каменское на Запорожской линии фронта. Владимир Рогов подчеркнул, что в результате этого бойцы ВС России продвинулись в центре населенного пункта.

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