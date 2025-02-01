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18:53, 1 февраля 2025Бывший СССР

Российский дрон снял строительство масштабного укрепрайона ВСУ у Херсона

Беспилотник ВС РФ снял строительство масштабной сети укрепрайонов ВСУ у Херсона
Дарья Тоцкая (Выпускающий редактор)

Российский беспилотник (БПЛА) группировки войск «Днепр» снял на видео строительство масштабной сети укрепрайонов ВСУ вокруг Херсона. Кадры появились в распоряжении РИА Новости.

На представленной записи с воздуха заметно строительство сети укрепрайонов у Херсона, а также можно рассмотреть позиции и ходы сообщения между ними.

Как рассказал агентству заместитель командира взвода БПЛА ближнего действия с позывным Леший, часть строительства расположилась недалеко от жилых домов. «Подразделение БПЛА SuperCam S350 группировки войск "Днепр" в ходе воздушной разведки зафиксировало строительство сети укрепрайонов ВСУ вокруг Херсона», — добавил Леший.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо до этого говорил, что активные фортификационные работы, проводимые подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсоне, говорят о том, что украинские войска не желают отдавать город без разрушений. Он подчеркнул, что при этом все населенные пункты Херсонщины на правобережье Днепра будут освобождены российскими войсками вопреки любому сопротивлению украинской стороны.

Ранее российские войска уничтожили почти 100 бойцов Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Отмечается, что всего были ликвидированы 97 военных, а также 19 пунктов управления беспилотниками и 5 лодок украинской армии. Кроме того, уничтожить удалось 4 наблюдательных пункта, 16 военных автомобилей и 3 антенны Starlink.

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