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18:22, 1 февраля 2025Силовые структуры

Российского редактора арестовали по делу о вымогательстве

РИА Новости: Главреда рязанского выпуска «Новой газеты» арестовали до 30 марта
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Евгения Яблонская/Коммерсантъ

Главреда рязанского выпуска «Новой газеты» (признана нежелательной организацией в России) Алексея Фролова арестовали по делу о вымогательстве в особо крупном размере. В СИЗО он пробудет до 30 марта, передает РИА Новости.

По данным следствия, Фролов вымогал деньги у и.о. гендиректора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона Алексея Роготовского. Потерпевший сообщил, что передал бывшей журналистке Наталье Смольяниновой, выступавшей в роли посредника, 100 тысяч рублей. Взамен Фролов должен был прекратить издавать порочащие Роготовского материалы. Бизнесмен добавил, что Фролов планировал получать выплаты ежемесячно.

На заседании главред заявил о раскаянии и сотрудничестве со следствием.

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О задержании Фролова стало известно в пятницу, 31 января. Вместе с ним по подозрению в вымогательстве были задержаны Смольянинова и депутат совета депутатов Дубровичского сельского поселения, член федерального бюро партии «Яблоко» Константин Смирнов.

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