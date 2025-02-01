Российского редактора арестовали по делу о вымогательстве

РИА Новости: Главреда рязанского выпуска «Новой газеты» арестовали до 30 марта

Главреда рязанского выпуска «Новой газеты» (признана нежелательной организацией в России) Алексея Фролова арестовали по делу о вымогательстве в особо крупном размере. В СИЗО он пробудет до 30 марта, передает РИА Новости.

По данным следствия, Фролов вымогал деньги у и.о. гендиректора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона Алексея Роготовского. Потерпевший сообщил, что передал бывшей журналистке Наталье Смольяниновой, выступавшей в роли посредника, 100 тысяч рублей. Взамен Фролов должен был прекратить издавать порочащие Роготовского материалы. Бизнесмен добавил, что Фролов планировал получать выплаты ежемесячно.

На заседании главред заявил о раскаянии и сотрудничестве со следствием.

О задержании Фролова стало известно в пятницу, 31 января. Вместе с ним по подозрению в вымогательстве были задержаны Смольянинова и депутат совета депутатов Дубровичского сельского поселения, член федерального бюро партии «Яблоко» Константин Смирнов.