TikTok удалил русофобскую песню после обращения властей Казахстана

ТАСС: TikTok удалил песню «Йоу, русские» после обращения Минкульта Казахстана

TikTok удалил песню «Йоу, русские» с элементами русофобии после жалобы властей Казахстана. Об обращении рассказал глава Министерства культуры страны Евгений Кочетов, сообщает агентство ТАСС.

По словам Кочетова, в песне «Йоу, русские» (по-казахски, «Йоу, орыстар» — прим. «Ленты.ру») присутствует нецензурная брань в адрес русских. Кочетов добавил, что Министерство культуры Казахстана направило аналогичные обращения в адрес администраций ряда интернет-ресурсов и онлайн-платформ.

По данным ведомства, песню или ее фрагменты обнаружили на 22 иностранных интернет-ресурсах, в том числе на видеохостинге YouTube и в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее Министерство иностранных дел РФ отреагировало на критику популярной среди подростков песни «Сигма-бой». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала примером клинической русофобии призывы запретить песню «Сигма-бой» в Евросоюзе.