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20:41, 1 февраля 2025Россия

В Госдуме назвали причину отказа лишать Макаревича и Галкина собственности в России

Милонов: у Макаревича и Галкина могли остаться связи в высших кругах России
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Юрий Мартьянов/Коммерсантъ

У российского музыканта и основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) и юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) не забрали собственность в России, поскольку у них могли остаться связи в высших кругах. Причину отказа лишать артистов имущества назвал депутат Госдумы Виталий Милонов, пишет Ura.ru.

«У них, вероятно, могли остаться знакомые человечки в определенных кабинетах, которые хлопочут за того же Андрея или Максима», — добавил он.

По словам депутата, в настоящее время приоритетом государства не является изъятие собственности у иноагентов.

Ранее Макаревич заявил, что не планирует помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ) из опасений за жизнь своего сына, оставшегося в Москве.

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