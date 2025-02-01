В Госдуме назвали причину отказа лишать Макаревича и Галкина собственности в России

Милонов: у Макаревича и Галкина могли остаться связи в высших кругах России

У российского музыканта и основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) и юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) не забрали собственность в России, поскольку у них могли остаться связи в высших кругах. Причину отказа лишать артистов имущества назвал депутат Госдумы Виталий Милонов, пишет Ura.ru.

«У них, вероятно, могли остаться знакомые человечки в определенных кабинетах, которые хлопочут за того же Андрея или Максима», — добавил он.

По словам депутата, в настоящее время приоритетом государства не является изъятие собственности у иноагентов.

Ранее Макаревич заявил, что не планирует помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ) из опасений за жизнь своего сына, оставшегося в Москве.