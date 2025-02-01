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16:13, 1 февраля 2025Россия

В Курской области один человек стал жертвой атаки со стороны Украины

Врио губернатора Хинштейн: Атакована Курская область, одного человека на спасли
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

По предварительным данным, один человек стал жертвой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по населенным пунктам Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в Telegram.

ЧП произошло в окрестностях населенного пункта Снагость Кореневского района, где украинские войска ударили по автомобилю с мирными жителями. В результате пострадали три человека, одного из них спасти не удалось.

Один из двоих выживших при атаке — мужчина 1981 года рождения — доставлен в больницу вертолетом санавиации. «Врачи сделают все возможное, чтобы его спасти», — отметил Хинштейн.

Ранее ВСУ выпустили по Курской области ракету. Ей не удалось достичь цели – ракета была сбита дежурными средствами противовоздушной обороны.

ЖЗЛ
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