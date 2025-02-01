В Курской области один человек стал жертвой атаки со стороны Украины

По предварительным данным, один человек стал жертвой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по населенным пунктам Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в Telegram.
ЧП произошло в окрестностях населенного пункта Снагость Кореневского района, где украинские войска ударили по автомобилю с мирными жителями. В результате пострадали три человека, одного из них спасти не удалось.
Один из двоих выживших при атаке — мужчина 1981 года рождения — доставлен в больницу вертолетом санавиации. «Врачи сделают все возможное, чтобы его спасти», — отметил Хинштейн.
Ранее ВСУ выпустили по Курской области ракету. Ей не удалось достичь цели – ракета была сбита дежурными средствами противовоздушной обороны.