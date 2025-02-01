В России стали больше платить безработным

Пособие по безработице в России с 1 февраля проиндексировали на 9,5 процента

С 1 февраля 2024 года пособия по безработице в России проиндексировали на 9,5 процента. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Минимальная величина пособия для безработных граждан выросла до 1 764,05 рубля. Максимальный уровень выплат подняли до 15 043,78 рубля в первые три месяца периода безработицы и 5 880,15 рубля — в следующие три месяца. Такой же размер пособия будет назначен россиянам предпенсионного возраста и впервые ищущим работу.

По данным Росстата, уровень безработицы в стране составляет 2,3 процента, что является историческим минимумом. При этом в Минэкономразвития полагают, что в ближайшие годы спрос на сотрудников будет расти, и нехватка работников вырастет до двух миллионов уже к 2030 году. Гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева при этом оценила дефицит кадров в стране в 1,5 миллиона рабочих рук.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что по итогам 2024 года инфляция в России составила 9,52 процента. Поэтому депутат заявила о возможности дополнительной индексации страховых пенсий и ряда иных выплат в РФ до конца января.