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18:17, 1 февраля 2025Бывший СССР

В военкомате Ровно произошел взрыв

В военкомате Ровно произошел взрыв, есть погибшие
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: State Emergency Service Of Ukraine / Reuters

В здании областного территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата) города Ровно на западе Украины прогремел взрыв. Об этом в субботу, 1 февраля, в Telegram сообщает украинское издание «Страна».

По предварительной информации, есть жертвы. На место выехали машины скорой помощи.

Ранее в этот же день сообщалось, что на Украине неизвестный расправился с сотрудником ТЦК. Нападение произошло на заправочной станции недалеко от города Припяти Полтавской области. Мужчина сопровождал военнообязанных в учебный центр.

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