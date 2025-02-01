В военкомате Ровно произошел взрыв, есть погибшие

В здании областного территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата) города Ровно на западе Украины прогремел взрыв. Об этом в субботу, 1 февраля, в Telegram сообщает украинское издание «Страна».

По предварительной информации, есть жертвы. На место выехали машины скорой помощи.

Ранее в этот же день сообщалось, что на Украине неизвестный расправился с сотрудником ТЦК. Нападение произошло на заправочной станции недалеко от города Припяти Полтавской области. Мужчина сопровождал военнообязанных в учебный центр.