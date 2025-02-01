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19:55, 1 февраля 2025Бывший СССР

Зеленского обвинили в сознательном геноциде украинцев

Депутат Рады Дубинский обвинил Зеленского в геноциде украинцев
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Депутат Верховной рады Александр Дубинский обвинил президента Украины Владимира Зеленского в сознательном геноциде граждан. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

«В принципе, это было ясно и раньше, — добавил он. — Но это впервые подтверждено одним из участников ставки верховного главнокомандующего».

Более того, политик подчеркнул, что масштабы военной катастрофы в украинском информационном пространстве замалчиваются.

Ранее сообщалось, что, допустив приближение фронта к Днепропетровской области, Владимир Зеленский показал некомпетентность своей политики «мира с позиции силы» и должен уйти в отставку. Предателем украинского лидера окрестил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

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