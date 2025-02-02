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04:14, 2 февраля 2025Бывший СССР

Украинская пенсионерка возмутилась магазинами «в честь московского крейсера»

Украинская пенсионерка возмутилась магазинами «Аврора» в Киеве
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На украинском ТВ в эфир к мэру Ивано-Франковска Руслану Марцинкиву дозвонилась пенсионерка и возмутилась названием сети магазинов «Аврора». Об этом пишет издание «Страна».

Женщина на повышенных тонах и в ультимативной форме потребовала объяснить, почему в украинских городах, включая Киев, открыты магазины «в честь московского крейсера Аврора». Пытаясь скрыть улыбку, чиновник признался, что не знает и не задумывался над этим вопросом. В свою очередь ведущий отметил, что в первую очередь Аврора — это просто женское имя.

В конце января в Киеве в рамках «дерусификации» демонтировали памамятник российскому и советсткому физиологу Ивану Павлову. Чиновники отметили вклад всемирно известного ученого в науку, однако указали, что фигура «связана с имперским нарративом».

В 2024 году Национальный банк Украины (НБУ) предложил отказаться от названия «копейка» для разменной монеты. «Для восстановления исторической справедливости, содействия дерусификации и возрождению национальных традиций в денежном обращении Украины НБУ инициирует изменение названия разменных монет с "копейки" на "шаг"», — говорилось в заявлении регулятора.

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