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11:00, 2 февраля 2025Силовые структуры

Бастрыкин заинтересовался избиением несовершеннолетнего в российской школе

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения в новосибирской школе
Дарья Тоцкая (Выпускающий редактор)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заинтересовался делом об избиении несовершеннолетнего мальчика в школе села Венгерово в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что в социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено, как старшеклассник избивает другого несовершеннолетнего в школе. «Следственными органами СК России по Новосибирской области по данному факту организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Новосибирской области Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело и представить доклад о расследовании.

Ранее Бастрыкин поручил доложить ему по делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи подростку в одной из больниц Саратова.

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