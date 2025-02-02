Бастрыкин заинтересовался избиением несовершеннолетнего в российской школе

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения в новосибирской школе

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заинтересовался делом об избиении несовершеннолетнего мальчика в школе села Венгерово в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что в социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено, как старшеклассник избивает другого несовершеннолетнего в школе. «Следственными органами СК России по Новосибирской области по данному факту организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Новосибирской области Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело и представить доклад о расследовании.

Ранее Бастрыкин поручил доложить ему по делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи подростку в одной из больниц Саратова.