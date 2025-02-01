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07:53, 1 февраля 2025Силовые структуры

Бастрыкин поручил доложить ему по уголовному делу о смерти девочки в российской больнице

Бастрыкин поручил доложить ему по делу о смерти девочки в больнице Саратова
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему по делу о смерти девочки в одной из больниц Саратова. Об этом сообщает в Telegram-канал СК РФ.

В ведомство обратилась жительница региона с жалобой на ненадлежащее оказание медицинской помощи. В сентябре 2023 года ее 16-летняя дочь была госпитализирована для плановой операции. Мать заявила, что из-за неправильно выбранной тактики лечения ее ребенок скончался. Она также рассказала о неполном и затянувшемся расследовании.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Саратовской области Дмитрию Александровичу Костину представить доклад о причинах допущенной по уголовному делу волокиты», — заявили в СК.

В декабре в Волгоградской области возбудили дело по факту смерти пациента психоневрологического интерната в Котовском районе. Мужчина скончался 12 декабря 2024 года в центральной районной больнице города Котово. За три дня до гибели его госпитализировали с многочисленными телесными повреждениями.

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