Бастрыкин поручил доложить ему по уголовному делу о смерти девочки в российской больнице

Бастрыкин поручил доложить ему по делу о смерти девочки в больнице Саратова

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему по делу о смерти девочки в одной из больниц Саратова. Об этом сообщает в Telegram-канал СК РФ.

В ведомство обратилась жительница региона с жалобой на ненадлежащее оказание медицинской помощи. В сентябре 2023 года ее 16-летняя дочь была госпитализирована для плановой операции. Мать заявила, что из-за неправильно выбранной тактики лечения ее ребенок скончался. Она также рассказала о неполном и затянувшемся расследовании.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Саратовской области Дмитрию Александровичу Костину представить доклад о причинах допущенной по уголовному делу волокиты», — заявили в СК.

В декабре в Волгоградской области возбудили дело по факту смерти пациента психоневрологического интерната в Котовском районе. Мужчина скончался 12 декабря 2024 года в центральной районной больнице города Котово. За три дня до гибели его госпитализировали с многочисленными телесными повреждениями.

