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12:06, 15 декабря 2024Силовые структуры

Из-за смерти пациента интерната в российском городе возбудили уголовное дело

Из-за смерти пациента интерната в Волгоградской области возбудили уголовное дело
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

По факту смерти пациента психоневрологического интерната в Котовском районе Волгоградской области возбудили уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление Следственного комитета (СК) России по региону.

Известно, что пациент скончался 12 декабря 2024 года в центральной районной больнице города Котово. За три дня до гибели его госпитализировали с многочисленными телесными повреждениями.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего")», — говорится в заявлении ведомства.

По подозрению в совершении преступления задержан младший медицинский работник интерната. В настоящее время он заключен под стражу и признал вину.

Ранее в декабре сообщалось, что в Санкт-Петербурге загорелся психоневрологический интернат № 2.

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