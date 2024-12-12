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11:49, 12 декабря 2024Россия

В российском городе загорелся психоневрологический интернат

В Петербурге загорелся психоневрологический интернат, постояльцев эвакуировали
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге загорелся психоневрологический интернат №2, сотрудников и постояльцев начали эвакуировать. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным российского издания, огонь распространился на 40 квадратных метрах в здании на Санкт-Петербургском шоссе. К месту происшествия в городе направили несколько пожарных машин.

Предварительно, пламя охватило комнату и коридор — его успели локализовать, тушение продолжается. Сведений о пострадавших пока не поступало.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге загорелась центральная больница, пациентам пришлось выпрыгивать из окон.

Тогда огнем было охвачено 200 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвовали 39 человек.

Еще раньше в Луганской народной республике десятки пациентов дома престарелых эвакуировали из-за пожара.

ЖЗЛ
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