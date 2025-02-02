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16:38, 2 февраля 2025Мир

Байден вызвал гнев Минюста США своим последним решением

WSJ: Смягчение Байденом приговоров опасным преступникам разгневало Минюст США
Андрей Шеньшаков

Фото: Leah Millis / Reuters

Решение Джо Байдена о помиловании и смягчении приговоров лицам, осужденным за тяжелые преступления, вызвало гнев и недоумение в Министерстве юстиции США. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, Байден хотел войти в историю, даровав больше всего помилований и смягчений приговоров, что «привело к бессистемному процессу в Белом доме». Эксперты считают, что бывший глава государства помиловал слишком много преступников с жестоким прошлым, не заслуживавших этого.

Только 10 процентов из двух с половиной тысяч помилованных преступников были рекомендованы Минюстом. Большая часть остальных осужденных отбывали наказание за преступления, связанные с наркотиками и насилием.

«Я верю во второй шанс через помилование. Но я понимаю, что некоторые решения Джо Байдена о помиловании вызывают у людей разочарование», — заявила адвокат Минюста США по вопросам помилования Элизабет Ойер.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп обвинил Джо Байдена и политику инклюзивности в ослаблении безопасности полетов на фоне трагедии со столкновением самолета и вертолета в небе над Вашингтоном.

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