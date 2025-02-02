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17:16, 2 февраля 2025Бывший СССР

Бывший аналитик ЦРУ признал тяжелую ситуацию для Украины

Аналитик Ларри Джонсон заявил, что Украина теряет больше людей, чем мобилизует
Андрей Шеньшаков

Фото: Alina Smutko / Reuters

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции (СВО) теряют больше солдат, чем могут восполнить с помощью мобилизации. Об этом эксперт заявил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По словам Джонсона, украинские войска стали часто сдавать позиции, а восполнение потерь становится все более сложной задачей.

«За последние три месяца Украина потеряла 160 тысяч солдат убитыми и ранеными. При этом они смогли набрать в свою армию 30 тысяч человек за тот же период. Сейчас ВСУ больше не могут держать никакие территории», — заявил бывший агент.

Ранее стало известно, что американский эксперт назвал удар по школе-интернату в Судже провокацией ВСУ. Политолог Эрл Расмуссен считает, что таким образом Украина хочет переманить российских военных с главной линии фронта.

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