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17:08, 2 февраля 2025Спорт

Бывший одноклубник Овечкина раскрыл секрет его результативности

Хоккеист Лайпсик о результативности Овечкина: «Русская машина» не ломается
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Bob Frid / Imagn Images / Reuters

Канадский нападающий новосибирской «Сибири» Брендан Лайпсик раскрыл секрет результативности российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Его слова приводит Sport24.

«"Русская машина" никогда не ломается! Наверное, в этом главный секрет. Многие пытались остановить его бросок, но за 20 лет это удавалось единицам», — заявил Лайпсик. Он также отметил, что Овечкин всегда играл в силовой хоккей несмотря ни на что.

Лайпсик — бывший одноклубник Овечкина. Он играл за «Вашингтон Кэпиталс» с 2019 по 2020 год.

39-летний Овечкин занимает второе место по количеству голов (877) в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги за всю историю. Отставание от лидирующего по этому показателю канадца Уэйна Гретцки составляет 17 шайб.

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