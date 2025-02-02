Депутат высказался о погибшем вице-губернаторе Приморья

Тарабарин: Ефремов был командиром с большой буквы, он всегда помогал бойцам

Погибший в Курской области вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов был «командиром с большой буквы», он всегда приходил на помощь бойцам. Об этом рассказал депутат Владивостока Виктор Тарабарин в беседе с РИА Новости.

«"Командир с большой буквы: храбрый, смелый, умный, грамотный. Душевный, хороший человек был... На боевых позициях помогал своим ребятам (...) Большая потеря, даже слов нет», — высказался Тарабарин.

2 февраля стало известно о гибели ушедшего добровольцем на фронт Ефремова. Трагедия произошла в Курской области. Его автомобиль наехал на мину.

Позднее Тарабарин добавил, что на месте гибели вице-губернатора продолжаются боевые действия.