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22:26, 2 февраля 2025Россия

Депутат высказался о погибшем вице-губернаторе Приморья

Тарабарин: Ефремов был командиром с большой буквы, он всегда помогал бойцам
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Минвосток / Telegram / Правительство Приморского края

Погибший в Курской области вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов был «командиром с большой буквы», он всегда приходил на помощь бойцам. Об этом рассказал депутат Владивостока Виктор Тарабарин в беседе с РИА Новости.

«"Командир с большой буквы: храбрый, смелый, умный, грамотный. Душевный, хороший человек был... На боевых позициях помогал своим ребятам (...) Большая потеря, даже слов нет», — высказался Тарабарин.

2 февраля стало известно о гибели ушедшего добровольцем на фронт Ефремова. Трагедия произошла в Курской области. Его автомобиль наехал на мину.

Позднее Тарабарин добавил, что на месте гибели вице-губернатора продолжаются боевые действия.

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