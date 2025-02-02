Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:39, 2 февраля 2025Мир

В России прокомментировали сообщения о двигавшейся к украинской границе армии Венгрии

Сенатор Климов: Венгрии важно защитить интересы этноса, проживающего на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгрия не раз обращала внимание, что на территории Украины проживает венгерская община и Будапешту важно защитить интересы своего этноса, отметил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал сообщение генерал-майора СБУ в запасе Виктора Ягуна о двигавшейся к украинской границе венгерской армии 24 февраля 2022 года.

«Венгрия никогда не скрывала, что на территории бывшей УССР, недалеко от границ советско-венгерских, а впоследствии украинско-венгерских, проживает большая венгерская община. Поскольку ситуация напряженности там возрастала, и это было понятно еще в 2021 году, то я не исключаю, что венгерское правительство пыталось какие-то превентивные меры принять. Какие — не знаю. Про продвижение войск я ничего не слышал», — отреагировал Климов.

При этом сенатор отметил, что определенные меры принимались в тот период и в НАТО. Например, в США разрабатывался и реализовывался сценарий информационной войны против России.

«Эта работа началась осенью 2021 года. Никто не обратил там на это внимание. Поэтому, с точки зрения венгров, как мне представляется, очень важно защитить интересы и безопасность их этноса, проживающего на территории нынешней Украины», — добавил он.

Надо точно понимать, что агрессор был с Запада. Какие-то страны, входящие в НАТО, понимали, что надо заботиться о безопасности их этносов на территории Украины, а какие-то мечтали об отторжении территорий Украины. Но никто не думал об Украине, кроме нас. А мы как раз собираемся очистить ее от неонацистов

Андрей Климовзаместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее генерал-майор Службы безопасности Украины в запасе Виктор Ягун рассказал о двигавшейся маршем к украинской границе армии Венгрии 24 февраля 2022 года. Он отметил, что не верит в объяснение Будапешта о намерении взять под контроль ситуацию с беженцами на границе.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о плане ВСУ окружить Белгород

      Грузинская оппозиция начала акцию протеста в Тбилиси

      На Украине айтишников отправляли в рабство

      Зеленский заявил об огромных потерях ВСУ

      В одном из крупнейших банков США «застряли» миллиарды долларов из России

      Сын погибшего российского вице-губернатора оказался в зоне СВО

      Россиянин описал визит к фермеру в Венгрии фразой «какой же обед без пива?»

      Зеленский заявил о близости Украины к миру как никогда

      Российский сенатор раскрыл «единственный ответ» на действия ВСУ в Курской области

      В России прокомментировали сообщения о двигавшейся к украинской границе армии Венгрии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше