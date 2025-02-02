В России прокомментировали сообщения о двигавшейся к украинской границе армии Венгрии

Сенатор Климов: Венгрии важно защитить интересы этноса, проживающего на Украине

Венгрия не раз обращала внимание, что на территории Украины проживает венгерская община и Будапешту важно защитить интересы своего этноса, отметил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал сообщение генерал-майора СБУ в запасе Виктора Ягуна о двигавшейся к украинской границе венгерской армии 24 февраля 2022 года.

«Венгрия никогда не скрывала, что на территории бывшей УССР, недалеко от границ советско-венгерских, а впоследствии украинско-венгерских, проживает большая венгерская община. Поскольку ситуация напряженности там возрастала, и это было понятно еще в 2021 году, то я не исключаю, что венгерское правительство пыталось какие-то превентивные меры принять. Какие — не знаю. Про продвижение войск я ничего не слышал», — отреагировал Климов.

При этом сенатор отметил, что определенные меры принимались в тот период и в НАТО. Например, в США разрабатывался и реализовывался сценарий информационной войны против России.

«Эта работа началась осенью 2021 года. Никто не обратил там на это внимание. Поэтому, с точки зрения венгров, как мне представляется, очень важно защитить интересы и безопасность их этноса, проживающего на территории нынешней Украины», — добавил он.

Надо точно понимать, что агрессор был с Запада. Какие-то страны, входящие в НАТО, понимали, что надо заботиться о безопасности их этносов на территории Украины, а какие-то мечтали об отторжении территорий Украины. Но никто не думал об Украине, кроме нас. А мы как раз собираемся очистить ее от неонацистов Андрей Климов заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее генерал-майор Службы безопасности Украины в запасе Виктор Ягун рассказал о двигавшейся маршем к украинской границе армии Венгрии 24 февраля 2022 года. Он отметил, что не верит в объяснение Будапешта о намерении взять под контроль ситуацию с беженцами на границе.