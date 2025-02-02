Генсек НАТО заявил о неправильном направлении фронта в конфликте на Украине

Генсек НАТО Рютте заявил о неправильном направлении фронта на Украине

Фронт в конфликте на Украине движется «в неправильном направлении». Об этом заявил Марк Рютте в интервью Bild.

Он также отметил, что альянс должен сделать все необходимое, чтобы Россия не достигла своих целей. «Украина не проигрывает. И мы должны поддержать их, чтобы они заняли позицию силы», — добавил генсек НАТО.

Рютте отметил, что если мирное соглашение будет заключено, то сами должен стать «устойчивым».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция (СВО) будет продолжаться до достижения поставленных целей. Он отметил, что они обеспечивают государственные интересов, Песков также отметил, что о переговорах сейчас речи идти не может.