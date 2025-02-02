Маск призвал Европу создать аналог MAGA

Илон Маск призвал европейцев создать аналог движения MAGA

Американский бизнесмен Илон Маск призвал европейцев создать аналог движения MAGA (Make America Great Again — прим. «Ленты.ру») — MEGA. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

«Жители Европы: присоединяйтесь к движению MEGA! Сделаем Европу снова великой!!», — написал миллиардер.

До этого Маск назвал правую немецкую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) единственной надеждой для ФРГ. «АдГ — единственная надежда Германии», — написал он в ответ на заявление правой немецкой активистки Наоми Зайбт.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал отвратительным фактом поддержку Маском правых политиков в Европе. Он выразил решительное несогласие с действиями миллиардера, подчеркнув, что подобное вредит демократии в европейских странах.