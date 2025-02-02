Минобороны сообщило об активном наступлении в зоне СВО

МО РФ: Подразделения «Центра» продолжили активные наступательные действия на СВО

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили в Минобороны (МО РФ).

По данным оборонного ведомства, российские военные нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух егерских бригад, а также штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

Как уточнили в МО РФ, бои велись в районах населенных пунктов Дзержинск, Дружба, Лысовка, Надеждинка, Шевченко, Успеновка, Андреевка и Котлино в Донецкой народной республике.

Потери противника на этом направлении, по данным Минобороны, составили 515 солдат. Кроме того, российские бойцы уничтожили танк противника, шесть боевых бронированных машин, десять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. В частности, была поражена техника производства стран НАТО, заявили в ведомстве.

Ранее в Минобороны раскрыли подробности боев в Курской области — российские бойцы отразили две контратаки украинских солдат.