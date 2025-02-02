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21:58, 2 февраля 2025Бывший СССР

На Украине заявили о брошенных в окопах без снабжения солдатах ВСУ

Ганчев: Командиры ВСУ бросили солдат в окопах на несколько месяцев без снабжения
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили своих солдат в окопах, оставив их на несколько месяцев без снабжения. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с РИА Новости.

По его словам, возле некоторых населенных пунктов наблюдается недостаток живой силы ВСУ. Ганчев подчеркнул, что из-за этого сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) будут активнее проводить мобилизацию, а новобранцы предпочтут сдаться в плен.

«В самих окопах их забывают на несколько месяцев, никакого снабжения. Да и не видят просто целей. (...) Поэтому, конечно, есть частота, они ее уже все знают. И как только появляется какая-то возможность при штурме, или же они видят позиции не так далеко, которые можно пересечь и попасть на российские позиции, сдаться в плен, бросают оружие и переходят», — подчеркнул Ганчев.

Ранее Ганчев заявил, что Харьков превратился в женский город из-за работы сотрудников ТЦК. Лютуют ТЦКшники (...), поэтому мужское население все-таки старается укрываться… Но они находят, они охотятся», — рассказал он.

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