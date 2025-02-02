Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:31, 2 февраля 2025Интернет и СМИ

На Западе заявили о тревоге в Киеве из-за слов госсекретаря США

Fatto Quotidiano сообщило о тревоге политиков в Киеве и ЕС из-за слов Рубио
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Слова госсекретаря США Марко Рубио о нечестности заявлений об Украине вызвали тревогу в Киеве. Об этом пишет итальянское издание Fatto Quotidiano.

Издание приводит слова Рубио о перспективах решения кризиса на Украине и потенциальных переговорах. «"Нечестно говорить, что Украина способна победить Россию и вернуться к ситуации до 2014 года". От этой фразы политикам в Киеве и Брюсселе стало не по себе», — пишет итальянское СМИ.

Ранее Марко Рубио заявил, что продолжение конфликта России и Украины разрушает последнюю. Киев теряет все болье территорий. «Мы финансируем тупик, затянувшийся конфликт, в ходе которого Украина разрушается и теряет все больше и больше территорий», — рассказал дипломат.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал СБУ рассказал о двигавшейся маршем к украинской границе армии Венгрии

      Тарасова прокомментировала ограничения для российских фигуристов на Олимпиаде

      Трампа заподозрили в подготовке к войне

      Движение по Крымскому мосту возобновили

      В российском регионе коты стали причиной пожара

      Хинштейн пообещал наказать атаковавших школу-интернат в Судже

      В МВД заявили о сотнях тысяч нелегальных мигрантах в России

      Минобороны сообщило об активном наступлении в зоне СВО

      Фанаты освистали гимн США в матче НХЛ

      В России ответили на слова Зеленского о размещении западных миротворцев на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше