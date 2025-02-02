На Западе назвали цели Путина по итогу встречи с Трампом

Hill: Саммит с США без Украины нужен России для закрепления статуса сверхдержавы

На Западе назвали цели президента России Владимира Путина по итогу встречи с президентом США Дональдом Трампом. Как пишет газета The Hill, саммит с США без Украины нужен России для закрепления статуса сверхдержавы.

«С возвращением Трампа к власти Путин видит возможность разорвать международную изоляцию и реабилитировать свой имидж как государственного деятеля. Больше всего Путин желает, чтобы Трамп помог ему восстановить свой статус на мировой арене», — отмечает автор статьи.

Как отмечает издание в своей публикации, с этой целью сейчас Россия якобы закладывает основу для громкой встречи, которая «могла бы укрепить позиции Путина как внутри страны, так и за рубежом».

«Россия по-прежнему не желает вести прямые переговоры с Украиной и вместо этого стремится к переговорам с Америкой. (...) Путин, вероятно, рассматривает стремление Трампа к сделке как возможность добиться выгодных для России условий, даже за счет украинского суверенитета и безопасности. Прежде всего Путин жаждет прямого саммита с США, исключая Украину, чтобы укрепить свой взгляд на Россию как на глобальную сверхдержаву», — говорится в публикации.

Трамп в беседе с журналистами в Белом доме неоднократно заявлял о намерении поговорить с российским лидером, выражая надежду, что сторонам удастся достичь «чего-то значительного». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, обозначил, что Москва приветствует это желание.