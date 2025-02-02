Организаторы турнира WTA в ОАЭ извинились перед первой ракеткой России за ошибку с флагом

Организаторы турнира в ОАЭ извинились перед представленной испанкой Касаткиной

Организаторы турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби извинились перед первой ракеткой России Дарьей Касаткиной за то, что представили ее под флагом Испании. Об этом сообщается в аккаунте турнира в соцсети X.

«Это была исключительно административная ошибка, и теперь она исправлена», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел во время жеребьевки турнира. Касаткину на табло представили как теннисистку из Испании. Турнир в ОАЭ с участием россиянки пройдет с 3 по 8 февраля.

Российские теннисисты продолжают выступать в соревнованиях под эгидой WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). При этом для них действует запрет на национальную символику.