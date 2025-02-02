Прокурор назвал возможную причину смерти младенца в красноярской семье

Прокурор назвал афсиксию возможной причиной смерти младенца в красноярской семье

Возможной причиной гибели младенца в красноярской семье из села Красная Сопка стала асфиксия из-за рвотных масс. Об этом сообщил Назаровский межрайонный прокурор Владислав Беспалов.

По его словам, родители обнаружили тело трехмесячного ребенка ночью. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Младенец находился на грудном вскармливании, ничем не болел. Точную причину смерти покажет экспертиза.

О смерти младенца сообщалось ранее 2 февраля. В 2024 году в этой семье четверо детей погибли, отравившись средством от насекомых, которое по всему дому распылил глава семейства.