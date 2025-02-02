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01:23, 2 февраля 2025Мир

Протестующие студенты заблокировали три моста в сербском городе

В сербском Нови-Саде протестующие студенты заблокировали три моста
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Протестующие в Сербии студенты перекрыли три моста через Дунай в Нови-Саде. Об этом сообщает издание Srbija danas.

В частности, оказался заблокирован городской мост Свободы, а также Варадинский и Жежелев мосты. Уточняется, что блокировка продлится 24 часа.

Ранее президент Сербии Александр Вучич на выступлении перед гражданами в Трстенике назвал массовые протесты студентов и оппозиции попыткой иностранных спецслужб разрушить страну.

Массовые протесты в Сербии регулярно проходят после трагедии в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. Тогда навесной козырек местного железнодорожного вокзала обрушился на стоящих под ним людей, унеся жизни 15 человек. Протестующие требуют в том числе публикацию всей документации, касающейся реконструкции железнодорожного вокзала, которая завершилась незадолго до трагедии.

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