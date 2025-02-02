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23:04, 2 февраля 2025Мир

Пушков оценил шансы Джорджеску выиграть президентские выборы

Пушков: Победа Джорджеску на выборах выглядит неизбежной
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Победа кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску на выборах выглядит неизбежной, если его враги не задействуют экстренные меры. Так шансы политика на избрание оценил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что, согласно опросу румынского телевидения, Джорджеску симпатизируют 47 процентов избирателей. У его ближайших преследователей этот показатель варьируется от восьми до 16 процентов.

«Но даже массированные подлоги на выборах при таком огромном разрыве могут не сработать. Вместе с тем можно быть уверенным в том, что Брюссель сделает все возможное, чтобы тандем Орбан-Фицо не пополнился третьим членом в лице президента Румынии», — написал Пушков.

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