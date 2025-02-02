ПВО сработала за пределами российского города

Камбулова: Система ПВО сработала за пределами Таганрога

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала за пределами Таганрога, угрозы для российского города нет. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

По ее словам, жители некоторых районов города слышали звуки, похожие взрывы. Глава Таганрога объяснила, что это было связано с работой системы ПВО.

«Сработала ПВО за пределами города. В Таганроге на данный момент ситуация стабильная. Еще раз обращу внимание на то, что сирена включается в случае прямой угрозы населению», — написала Камбулова.

Ранее временно исполняющий обязанности главы российского региона Юрий Слюсарь сообщил, что система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Миллеровском районе Ростовской области. Предварительно, пострадавших нет.

Позднее Минобороны России сообщило о сбитом беспилотнике в Ростовской области. Уточнялось, что воздушную цель поразили в период с 20:00 до 21:10 по московскому времени.