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21:50, 2 февраля 2025Россия

ПВО сбила беспилотник в российском регионе

Врио губернатора Слюсарь: Система ПВО сбила БПЛА в Миллеровском районе
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Миллеровском районе Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«В Миллеровском районе средствами противовоздушной обороны уничтожен один БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал врио губернатора Ростовской области.

Утром в воскресенье, 2 февраля, Слюсарь сообщал, что что над территорией Куйбышевского района был сбит беспилотник. О пострадавших информации не было.

Позднее врио губернатора сообщил о поражении еще одного беспилотника на фоне объявленной ранее угрозы атаки БПЛА.

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