Россия сбросила полуторатонную авиабомбу на бункер с украинской пехотой

Российские военнослужащие сбросили полуторатонную фугасную авиабомбу ФАБ-1500 на бункер на правом берегу Днепра в Херсонской области, где укрывалась украинская пехота. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации агентства, атаку координировал расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 18 армии группировки войск «Днепр». С помощью нового тяжелого российского беспилотника «Мерлин-ВР» они скорректировали удар авиабомбы.
Разведчик с позывным Механик сообщил, что операция прошла в штатном режиме. «Ребята сработали отлично. Молодцы ребята», — похвалил он российских бойцов.