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16:53, 2 февраля 2025Россия

Россия сбросила полуторатонную авиабомбу на бункер с украинской пехотой

РИА Новости: БПЛА «Мерлин-ВР» скорректировал удар ФАБ-1500 по бункеру с пехотой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал РИА Новости

Российские военнослужащие сбросили полуторатонную фугасную авиабомбу ФАБ-1500 на бункер на правом берегу Днепра в Херсонской области, где укрывалась украинская пехота. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, атаку координировал расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 18 армии группировки войск «Днепр». С помощью нового тяжелого российского беспилотника «Мерлин-ВР» они скорректировали удар авиабомбы.

Разведчик с позывным Механик сообщил, что операция прошла в штатном режиме. «Ребята сработали отлично. Молодцы ребята», — похвалил он российских бойцов.

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