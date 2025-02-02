Россия сбросила полуторатонную авиабомбу на бункер с украинской пехотой

РИА Новости: БПЛА «Мерлин-ВР» скорректировал удар ФАБ-1500 по бункеру с пехотой

Российские военнослужащие сбросили полуторатонную фугасную авиабомбу ФАБ-1500 на бункер на правом берегу Днепра в Херсонской области, где укрывалась украинская пехота. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, атаку координировал расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 18 армии группировки войск «Днепр». С помощью нового тяжелого российского беспилотника «Мерлин-ВР» они скорректировали удар авиабомбы.

Разведчик с позывным Механик сообщил, что операция прошла в штатном режиме. «Ребята сработали отлично. Молодцы ребята», — похвалил он российских бойцов.