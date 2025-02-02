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19:44, 2 февраля 2025Путешествия

Российские туристы начали массово закупаться продуктами из-за циклона в одной стране

Shot: Российские туристы в Маврикии начали закупаться в магазинах из-за циклона
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Li Yahui / XinHua / Globallookpress.com

Российские туристы в Маврикии начали закупаться в магазинах из-за надвигающегося циклона. Об этом пишет Shot в своем Telegram-канале.

По информации источника, прогноз обещает шквальный ветер и постоянные дожди. Туристов просят оставаться в отелях. На острове могут ввести комендантский час.

Очереди в магазинах страны начали появляться еще со вчерашнего дня. По сообщениям синоптиков, циклон может продлиться вплоть до 20 дней.

Ранее ассоциация туроператоров России заявила об увеличении потока туристов из страны на 84,3 процента — до 28,7 тысячи визитов. Это в 2,5 раза выше, чем в период до 2020 года.

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