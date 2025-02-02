Россиянам назвали способ правильно провести первый рабочий день в новом коллективе

HR-эксперт Семеренко: в первый рабочий день стоит прийти на 15 минут раньше

В первый рабочий день в новом коллективе стоит прийти 15 минут раньше и не бояться задавать вопросы коллегам, рассказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко. В беседе с «Лентой.ру» специалист назвала способы правильно провести первый рабочий день и произвести хорошее впечатление.

Она рассказала, что если прийти за 15-20 минут до начала рабочего дня, то можно успеть спокойно разместиться на новом месте, собраться с мыслями и сразу зарекомендовать себя ответственным сотрудником.

Не бояться знакомиться с коллегами и задавать им вопросы — еще один совет, следование которому, по словам эксперта, поможет быстрее расслабиться, влиться в жизнь коллектива и погрузиться в корпоративную культуру организации.

«Будьте открыты, улыбчивы и честны со своими коллегами — это создаст благоприятный эмоциональный климат как для вас, так и для окружающих», — подчеркнула Семеренко.

Также важно вспомнить о своих прошлых достижениях и использовать их в качестве мотивации для следующих задач, советует специалист.

«Подумайте о своих целях на год. Запишите свои намерения, которые хотите реализовать. Это поможет вам настроиться на лучшее и повысить мотивацию. Запланируйте обучение или приобретение новых навыков: определите, в чем вы хотите преуспеть на новом месте, и запишитесь на соответствующие курсы или тренинги», — объяснила она.

Кроме того, эксперт порекомендовала составить список задач на день и определить три самых важных дела перед началом работы.

«Старт на новом месте — отличная возможность задать тон на будущие профессиональные и карьерные достижения, а также познакомиться с жизнью организации. Правильный настрой и продуктивный подход помогут вам быстро войти в заданный ритм работы», — заключила Семеренко.

Ранее гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева заявила, что в России не хватает порядка 1,5 миллиона рабочих рук. По данным Росстата, уровень безработицы в стране составляет 2,3 процента, что является историческим минимумом. При этом в Минэкономразвития полагают, что в ближайшие годы спрос на сотрудников будет расти, и нехватка работников вырастет до двух миллионов уже к 2030 году.