Стала известна дата похорон бывшего лидера «Хезболлы»

Касем: Похороны бывшего лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы пройдут 23 февраля

Погибший в конце сентября 2024 года генеральный секретарь движения «Хезболлах» Хасан Насралла и высокопоставленный командир ливанского сопротивления Хашем Сафиеддин будут похоронены 23 февраля. Об этом заявил новый лидер движения Наим Касем, пишет РИА Новости.

«Мы решили, что церемония похорон Хасана Насраллы и Хашема Сафийеддина состоится в воскресенье, 23 февраля», — заявил Касем.

28 сентября Израиль ликвидировал главу шиитского движения «Хезболла» Хасана Насруллу. Для успеха этой операции на Ливан сбросили более 80 бомб. В ходе атак движение лишилось и ряда других высокопоставленных руководителей. 8 октября стало известно, что Армия обороны Израиля ликвидировала Хашема Сафиеддина.