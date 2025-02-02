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17:14, 2 февраля 2025Мир

Трамп поставил Канаду перед жестким фактом

Трамп: Вхождение в состав США обеспечит канадцам низкие налоги и военную защиту
Кирилл Луцюк

Фото: Blair Gable / Reuters

Вхождение в состав США в качестве «заветного» 51-го штата обеспечит Канаде сниженные налоги и улучшенную военную защиту. Об этом заявил новый глава Белого дома Дональд Трамп. Его процитировало ТАСС.

Президент констатировал, что его страна платит сотни миллиардов долларов за субсидирование Канады, хотя для этого нет никаких причин. В то же время самим США не нужно ничего из того, что может предложить американцам их северный сосед.

«У нас неограниченное количество энергии, мы должны сами делать автомобили, у нас больше древесины, чем мы когда-либо сможем использовать», — сказал Трамп.

Он убежден, что без огромных субсидий Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна.

«Жестко, но это факт!» — подчеркнул он.

Ранее Трамп отказал Канаде в праве называться независимым государством, поскольку она полностью зависит от США. По его словам, Соединенные Штаты тратят на Канаду 250 миллиардов долларов в год.

А перед этим он не исключал возможности того, что США «довольно скоро» могут стать гораздо более крупной страной.

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