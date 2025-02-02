Energocom: Молдавия в январе потратила на покупку электроэнергии более €56 млн

В январе 2025 года Молдавия потратила на закупку электроэнергии для страны более 56 миллионов евро. Траты постсоветского государства оценила компания Energocom на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В январе 2025 года компания Energocom закупила в общей сложности около 434 тысяч МВт-ч по средневзвешенной цене 129,7 евро/МВт-ч», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для покрытия потребления компании пришлось импортировать более 60 процентов объема электроэнергии.

Ранее несколько стран Евросоюза, в том числе Германия и Венгрия, предложили включить пункт о возобновлении импорта трубопроводного газа из России в текст будущего мирного соглашения по Украине. Высокопоставленный чиновник объединения подчеркнул, что снижение затрат на покупку энергоресурсов является одной из главных целей для всех стран блока.