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06:40, 2 февраля 2025Мир

Трюдо допустил введение запрета на экспорт в США энергоносителей

Трюдо допустил запрет на экспорт в США энергоносителей в ответ на пошлины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо допустил возможность введения Оттавой запрета на экспорт в США энергоносителей в качестве дальнейшей контрмеры на пошлины Вашингтона. Его слова приводит РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов, он не стал исключать такую возможность. При этом премьер подчеркнул, что обсуждение подобных мер, которые касаются отдельных отраслей, власти будут делать «осторожно и вдумчиво» с полным партнерством глав провинций и бизнеса. Трюдо также отметил, что канадцы шокированы решением США выбрать их в качестве мишени.

Ранее Дональд Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на товары из Мексики и Канады, а также тарифов в размере 10 процентов на товары из Китая. Свое решение он обосновал борьбой с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.

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