Украинские бизнесмены связали убытки с воздушными тревогами

На Украине бизнесмены просят точечно объявлять воздушную тревогу из-за убытков

Украинские бизнесмены обратились к кабинету министров страны с просьбой ввести точечное объявление воздушной тревоги, сославшись на убытки. Об этом на своем сайте сообщило украинское отделение Европейской бизнес-ассоциации.

Отмечается, что действующая система уведомлений охватывает регионы целиком, из-за чего предприятия при каждом сигнале вынуждены останавливать работу. Бизнесмены подчеркивают, что таким образом предприятия необоснованно останавливают производство, несмотря на отсутствие угрозы для него.

«Введение локализованной системы оповещения, основываясь на риск-ориентированном подходе, позволит ограничить уведомления только районами с реальным риском и будет способствовать непрерывности бизнес-процессов», — подчеркнули в ассоциации.

Ранее Европейская бизнес-ассоциация заявила, что власти Украины должны защитить сотрудников, забронированных от военной службы, от нарушения их прав со стороны территориальных центров комплектования (аналог военкомата).