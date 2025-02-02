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04:45, 2 февраля 2025Бывший СССР

Украинский пленный два года скрывался от военкомов и попался на нарушении ПДД

РИА Новости: Украинский пленный два года скрывался от ТЦК до нарушения ПДД
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Украинский пленный Дмитрий Какойло сообщил, что ему два года удавалось скрываться от военной полиции и военкомата в Запорожье, несмотря на то, что он находился в базе дезертиров. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, он получил контузию весной 2022 года, после чего был направлен на лечение в родное Запорожье. При этом командир оформил его отъезд в медицинское учреждение как самовольно оставление части. В связи с этим Какойло решил не возвращаться в часть. «До октября месяца 2024 года с июня месяца 2022 года я прятался», — поделился он.

Военнопленный отметил, что устроился на работу водителем маршрутки. При этом ему удавалось не попадаться патрулям территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкомата) и военной полиции. К тому времени как у украинской полиции появился доступ к базе данных дезертиров ВСУ, Какойло устроился водителем такси. В октябре 2024 года он попался на нарушении правил дорожного движения (ПДД), после чего оказался в лагере резервного батальона ВСУ для дезертиров в Черкассах, а затем — в Великой Новоселке.

Ранее пленный военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Норик Окопов сообщил, что командование ВСУ создало в Черкассах палаточный лагерь для дезертиров на сотни человек.

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