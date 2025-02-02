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07:33, 2 февраля 2025Силовые структуры

Устроивший стрельбу в школе Казани собирался ее взорвать

Устроивший стрельбу в казанской школе Галявиев хотел взорвать ее
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Artem Dergunov / Reuters

Приговоренный к пожизненному заключению за убийство девяти человек в казанской школе Ильназ Галявиев хотел взорвать гимназию, рассчитывая, что его самодельное взрывное устройство сработает. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление суда.

«Из показаний осужденного следует, что он рассчитывал на то, что взрыв изготовленного им взрывного устройства будет мощным и приведет к большим разрушениям стен, перекрытий и иных конструктивных элементов гимназии, вплоть до полного разрушения здания», — указано в документе.

До этого суд признал Ильназа Галявиева исключительно опасным для общества. Судебная коллегия посчитала, что никакое другое наказание, кроме пожизненного, не было бы для него справедливым.

В апреле 2023 года Галявиев получил пожизненный срок с отбыванием наказания в колонии особого режима. На заседании он признал свою вину в преступлении и раскаялся в содеянном.

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