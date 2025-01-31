Суд признал справедливым приговор для устроившего стрельбу в гимназии Казани

Суд признал напавшего на школу в Казани исключительно опасным для общества

Суд признал Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской гимназии № 175 в мае 2021 года, исключительно опасным для общества. Об этом сообщает РИА Новости.

Судебная коллегия посчитала, что никакое другое наказание, кроме пожизненного, не было бы для него справедливым.

В апреле 2023 года устроивший стрельбу Галявиев получил пожизненный срок с отбыванием наказания в колонии особого режима. На заседании он признал свою вину в преступлении и раскаялся в содеянном.

19-летний Ильназ Галявиев устроил массовый расстрел в гимназии № 175 в Казани 11 мая 2021 года. В результате его действий пострадали 667 человек, 143 из которых получили тяжкий вред здоровью.