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20:17, 2 февраля 2025Мир

В ЕС отреагировали на введение пошлин со стороны США

Евросоюз заявил, что не знает о пошлинах Трампа в адрес европейских товаров
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) не знает о пошлинах со стороны США в адрес европейских товаров. Об этом заявил неназванный представитель Еврокомиссии, передает РИА Новости.

«На текущий момент мы не располагаем данными о дополнительных пошлинах, вводимых на европейские товары», — заявил представитель Еврокомиссии. По его словам, ЕС сожалеет об аналогичном решении Вашингтона ввести пошлины против Канады, Мексики и Китая.

Сообщается, что Брюссель готов укреплять отношения с США. Однако он готов реагировать на введение экономических тарифов на собственные тарифы.

Ранее Трамп заявил, что его решение ввести пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики вызваны несколькими угрозами. Новый президент США выделил потоки незаконных мигрантов и наркотиков.

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