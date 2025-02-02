Times of Israel: В Израиле начали расследование в отношении жены Нетаньяху Сары

В Израиле началось расследование в отношении жены премьер-министра Биньямина Нетаньяху Сары. Об этом пишет газета The Times of Israel.

Ранее телеканал N12 сообщал, что жена политика поручала помощнику своего мужа организовать протесты, чтобы оказать давление на свидетеля по одному из трех дел, в рамках которых Нетаньяху подает показания в суд.

До этого генеральный прокурор Израиля Гали Бахарав-Миара потребовала провести расследование в отношении Сары Нетаньяху, жены премьер-министра Израиля, после появления сообщения о том, что она якобы запугивала свидетеля на уголовном процессе по делу мужа.