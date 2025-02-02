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19:52, 2 февраля 2025Россия

Россиянин без одежды разбил дверь автобуса и устроил дебош

Ura.ru: В Перми мужчина без одежды устроил дебош в автобусе
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Перми мужчина без одежды устроил дебош в автобусе, распугав пассажиров. Об этом пишет Ura.ru.

«Полуголый мужчина зашел в открытые двери автобуса, начал все крушить и кричать что-то невнятное. Водитель успел открыть двери, в панике пассажиры, многие из них с детьми, выбежали из салона», — приводит издание слова очевидца.

После этого мужчина вышел на проезжую часть и попытался остановить собой проезжающие автомобили. Позже его задержали.

Ранее пьяная женщина устроила дебош в аэропорту Петропавловска-Камчатского при попытке задержания. Сотрудники правоохранительных органов задержали ее и решили доставить в дежурную часть. Однако в момент транспортировки женщина покусала полицейских.

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